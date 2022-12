Lula deve se encontrar com presidente do EUA Joe Biden antes da posse

Casa Branca confirmou que o conselheiro de Segurança dos EUA, Jake Sullivan, trará o convite de Biden para Lula (Foto:Reprodução).

O presidente também deve visitar a Argentina. Ele ainda recebeu convite para ir à China, mas acha que não terá tempo para a viagem, informou Fernando Haddad

Antes de tomar posse como presidente do Brasil, em cerimônia que será realizada no dia 1º de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva deverá se encontrar com o presidente norte-americano Joe Biden, nos Estados Unidos.

A informação foi divulgada pelo ex-ministro Fernando Haddad (PT), mas a Casa Branca também confirmou ao GloboNews que o conselheiro de Segurança dos EUA, Jake Sullivan, trará o convite de Biden ao presidente eleito. Sullivan vai se encontrar com Lula no próximo dia 5, durante a visita oficial que fará ao Brasil.

Segundo Haddad, que participa das reuniões da transição de governo, Lula tem recebido vários convites e deve viajar para Estados Unidos e Argentina até o final deste ano.

O ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim também já havia citado a possibilidade do presidente eleito do Brasil ir à Argentina, que tem como presidente Alberto Fernández, um dos líderes da esquerda sul-americana. Alberto visitou Lula em São Paulo no dia seguinte ao segundo turno.

Haddad informou que Lula também recebeu um convite para ir à China ainda este ano, no entanto, acha que não dá tempo por conta dos outros compromissos. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 01/12/2022

