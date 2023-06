Lula e Jader Filho entregarão 222 moradias em Abaetetuba no sábado

O presidente Lula (PT) vem pela primeira vez ao Pará como presidente da República neste sábado, 17 de junho, para participar da entrega das 222 unidades do residencial Angelim, em Abaetetuba, na região do Baixo Tocantins. A obra, iniciada em 2012, faz parte do programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), extinto durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e recriado neste terceiro mandato petista.

O ministro das Cidades, Jader Filho, pasta que executa o MCMV, confirmou a agenda em vídeo publicado nas redes sociais ontem (12) à tarde. Ele e o governador Helder Barbalho, ambos do MDB, também estarão presentes à agenda. “O presidente Lula vai participar da solenidade de entrega das chaves de mais um dos muitos residenciais que vamos entregar ainda este ano pelo Minha Casa, Minha Vida. Será uma grande festa de justiça social, habitação e dignidade do jeito que os brasileiros e brasileiras gostam”, informou.

RETORNO

Em fevereiro deste ano, Jader Filho foi a Abaetetuba para conferir o retorno das obras. Esta também será a primeira entrega do novo Minha Casa Minha Vida no Pará. Nessa mesma ocasião ele também esteve no distrito de Outeiro, em Belém, para participar da cerimônia de relançamento do programa, que marcou a retomada das obras do Residencial Viver Outeiro, iniciadas em 2014.

O ministro fez questão de reforçar que além de dar moradia às pessoas, o programa tem impacto positivo na economia, contribuindo para a geração de emprego e renda. Todos os materiais necessários para a construção, acabamentos e reformas são adquiridos no comércio local.

No Pará foram compradas 105 mil unidades habitacionais para contemplar a população, sendo que 25 mil unidades não foram entregues e 18 mil obras estão paralisadas. De acordo com o titular da pasta das Cidades, a meta é retomar todas elas para que as pessoas que mais precisam possam finalmente realizar o sonho da casa própria.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2023/17:24:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...