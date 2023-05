Lula fala em explorar a Amazônia após Ibama barrar a Petrobras

Presidente afirmou que é necessário explorar a diversidade da Amazônia para gerar empregos limpos

(foto: Ricardo Stuckert/PR)

Ibama vetou um estudo da Petrobras na foz do Rio Amazonas, no Amapá, afirmando alta vulnerabilidade socioambiental. Lula disse não ver problema na exploração

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante entrevista coletiva, nesse domingo (21/5), em Hiroshima, no Japão, falou sobre a necessidade de explorar a diversidade da Amazônia, tema que gera atrito entre parte de seu governo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede). Para o chefe do Planalto é preciso “gerar empregos limpos” na região.

A fala do petista ocorre após o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ligado a pasta ambiental, vetar um pedido da Petrobras para realizar uma perfuração de estudo a 179 km da costa do Amapá, na bacia da foz do rio Amazonas, na última quinta-feira (17/5). A petrolífera quer checar a existência de petróleo na área que está localizada na Margem Equatorial do país, e que já vem sendo chamada de “novo pré-sal”.

O presidente afirmou que também não vê problema quanto à exploração na foz do rio, já que o projeto seria em “alto mar”, mas só vai voltar a falar sobre o tema quando estiver de volta ao Brasil. “Se explorar esse petróleo tiver problema para a Amazônia, certamente não será explorado, mas eu acho difícil, porque é a 530 quilômetros de distância da Amazônia”, destacou.

A declaração também contraria o parecer técnico do Ibama e a decisão do presidente do instituto, Rodrigo Agostinho, que relatou “inconsistências preocupantes” no projeto da Petrobras.

“Não restam dúvidas de que foram oferecidas todas as oportunidades à Petrobras para sanar pontos críticos de seu projeto, mas que este ainda apresenta inconsistências preocupantes para a operação segura em nova fronteira exploratória de alta vulnerabilidade socioambiental”, afirmou Agostinho.

Petrobras vai tentar novo licenciamento

Em ofício enviado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) à sua estatal subordinada, a Petrobras continuará a tentar o licenciamento junto ao Ibama, para realizar o estudo na Margem Equatorial. O local é composto por cinco bacias sedimentares ainda pouco exploradas, mas que carrega expectativas do setor, já que países vizinhos já descobriram petróleo na área.

Segundo o comunicado divulgado pela petrolífera, a empresa vai avaliar a possibilidade de manutenção da sonda e dos recursos destinados à perfuração do poço, para que se avance nas discussões com o Instituto visando o licenciamento da atividade. A nota também ressalta a importância da exploração sustentável da região.

“O assunto é fundamental do ponto de vista social, pois propõe-se a alavancar o desenvolvimento de alguns dos Estados com os menores IDH do País, por meio da arrecadação de participações governamentais e criação de emprego e renda para a sua população”, diz o ofício, que ainda defende o projeto para a autossuficiência em petróleo do país.

Líder do governo critica

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), criticou a decisão do Ibama, afirmando que o instituto não ouviu os cidadãos do Amapá (seu estado) e nem o governo local. “O povo amapaense quer ter o direito de ser escutado sobre a possível existência e eventual destino de nossas riquezas”, disse.

A decisão irritou Randolfe, que decidiu deixar o partido Rede Sustentabilidade, onde ele era correligionário de Marina Silva. O senador também afirmou que vai lutar contra a decisão do Ibama. “Junto a todas as instâncias do governo federal, reuniremos todos aqueles que querem o desenvolvimento sustentável do Amapá, para de forma técnica, legal e responsável lutarmos contra essa decisão”, completou.

Fonte: Bruno Nogueira e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 22/05/2023/14:31:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...