Lula faz nova cirurgia e médico detalha estado de saúde

Lula está bem e se recuperando após novo procedimento. | Ricardo Stuckert/Divulgação

Lula passou por uma nova cirurgia nesta quinta-feira (12). Médicos destacam sucesso do procedimento e estratégias para evitar novos sangramentos. Detalhes sobre sua saúde.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue pleno e otimista após ser submetido a uma nova cirurgia na manhã desta quinta-feira (12). Esse momento foi significativo não apenas pela saúde do presidente, mas também pelo impacto político que sua figura representa no Brasil.

O procedimento que ocorreu no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, foi considerado uma estratégia inovadora e efetiva para reduzir o risco de novos sangramentos em casos de pacientes com hematoma subdural crônico.

“[O procedimento foi realizado] com sucesso”, limitou-se a dizer o cardiologista Roberto Kalil, médico do petista. Segundo ele, o procedimento durou cerca de uma hora. Lula está acordado e conversando, e em breve os médicos da equipe devem apresentar mais detalhes à imprensa.

HEMORRAGIA INTRACRANIANA

O presidente está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo após realizar cirurgia de emergência depois da constatação de hemorragia intracraniana na última terça-feira (10). A hemorragia de Lula decorreu de hematoma formado após quase dois meses depois de uma queda no Palácio da Alvorada, em 19 de outubro.

Na ocasião, Lula caiu de um banco ao cortar as unhas, segundo seu relato, e teve que receber pontos na nuca. Desde então, tem feito exames periódicos de acompanhamento.

Na última terça-feira (10), ao detalhar o quadro do presidente, a equipe médica afirmou que Lula não tem nenhuma lesão cerebral em decorrência do acidente e da hemorragia. A cirurgia de emergência foi realizada após o petista reclamar de dores na cabeça e sonolência ao longo da segunda-feira (9).

