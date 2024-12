Sete pessoas são presas em flagrante em operação de combate ao tráfico de drogas na RMB

Sete pessoas são presas em flagrante em operação de combate ao tráfico na Grande Belém — Foto: Ascom/PC

Combate ao tráfico de drogas prendeu suspeitos e apreendeu entorpecentes.

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (11) a Operação Muralha, que resultou na prisão em flagrante de sete pessoas pelo crime de tráfico de drogas, uma pessoa por porte de munição de uso restrito e uma por porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu em bairros de Belém e de outros municípios da Região Metropolitana.

Das prisões, duas foram no bairro da Pedreira, uma no Guamá, quatro na Campina e uma no Tapanã. Um dos presos também é investigado por um latrocínio ocorrido no mês de outubro deste ano no bairro do 40 Horas.

Nos endereços dos alvos da operação foram encontrados diversos RGs fraudados, além de materiais de expediente utilizados na confecção dos documentos, ainda segundo as autoridades.

A ação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), do MPSP, pela PRF e contou com o apoio do GAECO do MPPA e também do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI). As diligências para cumprimento das ordens judiciais aconteceram nas cidades de São Paulo, Itaquaquecetuba, Osasco, Santos, Sumaré, São José dos Campos, Guarujá, Araçatuba e Santo André, além de Belém, Breu Branco e São Francisco do Pará.

Durante a operação foram apreendidos armas, munições, dinheiro em espécie, documentos, balanças de precisão, entorpecentes e materiais utilizados para a realização da venda de drogas. Todo material apreendido será encaminhado para a perícia.

“Nesta operação, estamos atuando de forma enérgica no enfrentamento ao crime organizado, reduzindo a criminalidade e garantindo a segurança para nossa população”, informou o delegado geral, Walter Rezende.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2024/08:57:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...