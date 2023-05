‘Te vejo no inferno’, diz policial em vídeo após matar quatro colegas de profissão em delegacia

Na imagem, O policial cívil Antônio Alves Dourado que matou quatro colegas de profissão a tiros (CE) / (Foto: Reprodução)

Crime ocorrido durante a madrugada de domingo (14/5) teria sido motivado por perseguição e assédio moral; o policial fez quatro vítimas

O policial cívil Antônio Alves Dourado, que matou quatro colegas de profissão a tiros, dentro da Delegacia Regional de Camocim (CE), na madrugada do último domingo (14), gravou um vídeo após o ocorrido afirmando que foi humilhado pelas vítimas.

“Perdão a todos. (…) Fui humilhado, achincalhado, transformado em um lixo, perseguido, inventaram, criaram (…) Maldito Adriano, te vejo no inferno. Maldito Charles, maldito Neto. Vocês são isso, eu acredito que o diabo foi conivente com a vida de vocês”, afirmou.

Leia mais:Policial civil mata quatro colegas de trabalho em delegacia no Ceará

*Saiba quem são os policiais mortos por inspetor em delegacia do Ceará

Motivação

Segundo o autor, o crime foi motivado por perseguição e assédio moral que sofria dentro da delegacia. Ele relatou estar “traumatizado” com a maneira como era tratado.

A equipe da Polícia Militar do Ceará que atendeu à ocorrência por volta das 4h40 da madrugada de domingo contou que o Inspetor Dourado, como é conhecido, chegou em uma moto pelos fundos da delegacia, pulou o muro e foi para o andar de cima (térreo e primeiro andar).

Ao chegar no local, o assassino se surpreendeu com um segurança que fazia a guarda do restante da equipe, o agente Antonio Claudio dos Santos, e teria sido o primeiro a morrer. Assustado, o segurança tentou fugir do atirador, pulou para o térreo e quebrou o braço. Mesmo ferido, tentou abrir o portão da delagacia, mas foi alvejado pelas costas.

Dourado, então, seguiu para os dormitórios no térreo da delegacia e atirou contra mais três policiais que dormiam em redes, onde os corpos foram encontrados.

Na investigação, policiais militares afirmam que a ideia inicial do assassino era asfixiar as vítimas, por esse motivo encontraram o botijão de gás de cozinha preparado com algumas conexões. Dourado premeditou o crime e pretendia matar os policiais que fariam o próximo plantão.

Assista ao vídeo:

Vítimas

As vítimas, segundo a polícia, foram os escrivães Antonio Claudio dos Santos, Antonio Jose Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira, além do inspetor Gabriel de Souza Ferreira.

Um policial que estava de folga e que prefere não ser identificado afirmou que o trabalho com Dourado era complicado. “Jamais esperávamos isso. Ele era complicado de se trabalhar, mas não discutia com ninguém. E era muito calado. Ele sempre reclamava de algo, não aceitava bem as determinações, sempre achava que estava sendo preterido”, contou.

Fonte Metropoles /* Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 15/05/2023/06:31:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...