Lula internado: o que se sabe sobre cirurgia e estado de saúde do presidente

Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo | Internado às pressas na madrugada desta segunda (9), Lula foi submetido a um procedimento cirúrgico para drenar um hematoma craniano decorrente do acidente doméstico que sofreu em outubro. O presidente está acordado e consciente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado às pressas, no fim da noite desta segunda-feira (9), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi submetido a um procedimento cirúrgico para drenagem de um hematoma após apresentar fortes dores de cabeça. O presidente está internado na UTI e “encontra-se bem”, informou o hospital.

De acordo com o último boletim médico emitido às 4h da manhã, a ressonância magnética de Lula mostrou “hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar” que o presidente sofreu no dia 19 de outubro.

O presidente está acordado e consciente. Ele é acompanhado pela equipe médica sob os cuidado do Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Angela Helena Germoglio.

Em entrevista à Globonews, o neurocirurgião Ricardo Oliveira explica como é a recuperação após uma cirurgia às pressas.

“Houve a presença de um coágulo intracraniano recorrente daquele acidente que ele teve em outubro. A recuperação depois de uma cirurgia dessas requer alguns cuidados, por isso a necessidade da UTI, no intuito de observação do paciente após o tratamento neurocirúrgico.”

Ainda segundo o neurocirurgião, a hemorragia intracraniana é uma condição bastante comum, principalmente em pessoas idosas, — como é o caso de Lula, que tem 79 anos.

“Geralmente o idoso tem maior fragilidade nos vasos. Muitas vezes um trauma de crânio relativamente leve pode ocasionar uma pequena ruptura de um desses vasinhos. O que acontece é que aos poucos esse sangramento vai formando uma cápsula, e dentro dele ocorrem pequenos sangramentos.”

O que é a craniotomia?

A craniotomia é uma cirurgia em que uma parte do crânio é removida temporariamente para que se possa acessar o cérebro.

Esse tipo de cirurgia é feita para várias questões de saúde como tratar vasos sanguíneos que se formaram irregularmente, conhecido como malformação vascular. Aliviar inchaços causados por derrames e batidas. Veja detalhes.

Acidente doméstico em outubro

Em 19 de agosto, o petista caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, e bateu a região da nuca.

Ele precisou levar cinco pontos e passou por exames de imagem para averiguar se o ferimento representava algum risco de sequela.

Apesar do ferimento não ser grave, por precaução, o cardiologista Roberto Kalil Filho orientou Lula a não fazer viagens de longa duração.

O petista desistiu da viagem que faria à Rússia, para participar da Cúpula dos Brics, e não foi votar, em São Bernardo do Campo (SP). A presença dele em Cali, na Colômbia, para a COP da Biodiversidade também foi cancelada.

