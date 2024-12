Caravanas de Natal da Coca-Cola se apresentam em cinco cidades do Pará; confira datas oficiais

Foto: Reprodução | Os caminhões iluminados percorrem Belém, Ananindeua, Benevides, Santa Izabel do Pará e Marituba

Para celebrar a magia de uma das épocas mais emocionantes do ano, a Caravana de Natal da Coca-Cola já está percorrendo o país desde o mês de outubro. A partir do dia 11 de dezembro, o Pará também receberá esse momento mágico que encanta e emociona o público por onde passa. Este ano, os caminhões iluminados visitarão cinco cidades: nos dias 11 e 12 de dezembro em Ananindeua; nos dias 11, 13, 15 e 16 de dezembro em Belém; e no dia 14 de dezembro em Benevides, Santa Izabel do Pará e Marituba.

Os desfiles natalinos deste ano integram a campanha de Natal da Coca-Cola 2024, intitulada “Desperte o Papai Noel que há em você”. No Norte, Nordeste e Mato Grosso, a responsabilidade por espalhar toda essa magia fica por conta da Solar Coca-Cola, fabricante do Sistema Coca-Cola com atuação em 70% do território brasileiro.

“As caravanas de Natal da Coca-Cola tiveram recorde de público em 2023, e esse ano esperamos contagiar cada vez mais pessoas com esse espetáculo que já virou uma tradição! Ficamos emocionados e orgulhosos por proporcionar esse momento de alegria genuína em um público tão diverso, sejam crianças, jovens, adultos ou idosos. Contribuir com a construção de memórias felizes de milhares de brasileiros e brasileiras é o verdadeiro sentido do Natal, e as caravanas fazem parte disso, pois despertam o espírito natalino e o Papai Noel que existe em cada um de nós”, destaca Natasha Castro, gerente de Conexões e Experiência responsável pelas Caravanas Iluminadas da Solar Coca-Cola.

Os desfiles natalinos liderados pela Solar contarão com sete caravanas simultâneas, percorrendo aproximadamente 50 cidades em 15 Estados brasileiros. No total, serão mais de 10 mil quilômetros percorridos. Durante 35 dias, os caminhões farão paradas em shoppings, pontos de venda e locais turísticos. A jornada começou no dia 27 de outubro, no Crato–CE, e está prevista para finalizar em 22 de dezembro, em Natal–RN.

Acompanhe o trajeto

Belém e Ananindeua (11/12): a partir das 18h, a Caravana de Natal da Coca-Cola sai da Fábrica Solar Coca-Cola e faz as seguintes paradas: Preço Baixo Augusto Montenegro – Usina da Paz Bengui – Mix Mateus Bengui – Assaí Atacadista Mário Covas (Centenário) – Atacadão Augusto Montenegro. O percurso completo pode ser conferido no link: https://www.coca-cola. com/br/pt/offerings/christmas/ coca-cola-truck?state=14&city= 2437&caravan=548 (a rota está sujeita a alteração sem aviso prévio).

Ananindeua (12/12): a partir das 18h, a Caravana de Natal da Coca-Cola sai da Fábrica Solar Coca-Cola e faz as seguintes paradas: Usina da Paz Icuí Guajará – Parque Maguarí – Preço Baixo Cidade Nova – Praça do Complexo do 8. O percurso completo pode ser conferido no link: https://www.coca-cola. com/br/pt/offerings/christmas/ coca-cola-truck?state=14&city= 2428&caravan=549 (a rota está sujeita a alteração sem aviso prévio).

Belém (13/12): a partir das 18h, a Caravana de Natal da Coca-Cola sai da Fábrica Solar Coca-Cola e faz as seguintes paradas: Shopping Bosque Grão Pará – Econômico Umarizal – Usina da Paz Jurunas – Assaí Atacadista Batista Campos – Hospital Octavio Lobo. O percurso completo pode ser conferido no link: https://www.coca-cola. com/br/pt/offerings/christmas/ coca-cola-truck?state=14&city= 2437&caravan=545 (a rota está sujeita a alteração sem aviso prévio).

Benevides, Santa Izabel do Pará e Marituba (14/12): a partir das 18h, a Caravana de Natal da Coca-Cola sai da Av. Eng Fernando Guilhom 5000 e faz as seguintes paradas: Praça Central Marituba – Supermercado Mojuense – Praça de Benevides – Supermercado Imperial – Praça de Santa Izabel. O percurso completo pode ser conferido no link:https://www.coca-cola. com/br/pt/offerings/christmas/ coca-cola-truck?state=14&city= 2439&caravan=550 (a rota está sujeita a alteração sem aviso prévio).

Belém (15/12): a partir das 18h, a Caravana de Natal da Coca-Cola sai da Fábrica Solar Coca-Cola e faz as seguintes paradas: Usina da Paz Cabanagem – Estação das Docas – Atacadão Portal. O percurso completo pode ser conferido no link: https://www.coca-cola. com/br/pt/offerings/christmas/ coca-cola-truck?state=14&city= 2437&caravan=546 (a rota está sujeita a alteração sem aviso prévio).

Belém (16/12): a partir das 18h, a Caravana de Natal da Coca-Cola sai da Fábrica Solar Coca-Cola e faz as seguintes paradas: Usina da Paz Guamá – Líder Quintino – Mais Barato José Malcher Plaza – Mix Mateus Pedreira. O percurso completo pode ser conferido no link: https://www.coca-cola. com/br/pt/offerings/christmas/ coca-cola-truck?state=14&city= 2437&caravan=547

Sobre a Solar Coca-Cola — Entre os 20 maiores fabricantes do mundo do Sistema Coca-Cola, a Solar Coca-Cola conta atualmente com 13 fábricas e atua em uma área que representa cerca de 70% do território brasileiro, operando na totalidade das regiões Norte, Nordeste, Estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins. Destaque no cenário nacional como uma das maiores empresas de bens de consumo do país, a companhia conta com mais de 18 mil colaboradores (as) e é responsável pela produção e distribuição de mais de 220 produtos do portfólio da Coca-Cola e de parceiros para cerca de 400 mil pontos de venda. Com faturamento anual de cerca de R$ 9,6 bilhões, a companhia alcança mais de 80 milhões de brasileiros.

