Lula volta a criticar o Banco Central e a taxa de juros

“Essa taxa de juros é incompreensível para o desenvolvimento do país” disse o presidente (Foto:Reprodução).

Ainda diante dos jornalistas, Lula se posicionou contra a Política de Paridade de Preços (PPP) da Petrobras

Durante café da manhã com jornalistas nesta quinta-feira (6), o presidente Lula (PT) defendeu a reforma tributária e o arcabouço fiscal como os principais temas do governo. Lula também voltou a criticar voltou a criticar a taxa de juros e afirmou: “Se a meta [da inflação] errada, muda-se a meta”.

“Essa taxa de juros é incompreensível para o desenvolvimento do país. Vamos ter que encontrar um jeito que o Banco Central comece a reduzir as taxas de juros. Não existe inflação de demanda no país” disse Lula.

“Eu não sei se foi pra algum de vocês que eu vi uma frase esses dias, que eu não sei se foi dita pelo presidente do Banco Central, de que para atingir a meta de 3% precisaria ter juros de 20%. Ora, eu não sei se foi verdade, se ele disse isso, mas é no mínimo uma coisa não razoável de ser dita, porque se a meta está errada, muda-se a meta”, declarou o presidente, em referência uma declaração de Roberto Campos Neto na quinta-feira passada.

