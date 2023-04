Promotoria de Justiça pede afastamento de tenente da PM do Pará suspeito de participação em tráfico internacional de drogas

(Foto:Reprodução) – O tenente da PM foi preso junto com outro paraense em julho de 2022 durante a operação “Norte Tropical”.

A Promotoria de Justiça Militar pediu o afastamento do 1º tenente da Polícia Militar do Pará, Aderaldo Pereira de Freitas Neto, por suspeita de participação em um suposto esquema de tráfico internacional de drogas, que partia de um porto de Barcarena, no nordeste do estado, com destino a Portugal.

O tenente da PM foi preso junto com outro paraense em julho de 2022 durante a operação “Norte Tropical”. Os dois homens levavam uma quantidade de cocaína suficiente para a produção de pelo menos 3,2 milhões de doses individuais de drogas.

Segundo o promotor Armando Brasil Teixeira, o PM fica “agregado enquanto corre o Processo Administrativo Disciplinar, o chamado Conselho Especial de Justificação”.

“O militar deixa de figurar na lista de promoção, ele será remunerado proporcionalmente ao tempo de serviço e, no fim do conselho, se for considerado culpado ou incapaz para o serviço militar ativo, deverá ser excluído da corporação definitivamente”, explica.

Porém, Armando Brasil afirma que caso seja absolvido, o oficial vai ser reintegrado ao quadro original e vai ter direito a receber de forma retroativa as promoções e os valores devidos ao período de agregação.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Pará — Belém em 06/04/2023/16:22:51

