Luverdense perde nos pênaltis e acaba eliminado da Copa Verde

O Luverdense acaba de dar adeus à Copa Verde. Há pouco, a equipe perdeu nos pênaltis, por 4 a 3, para o Vila Nova, em partida válida pelas oitavas de final da competição e disputada em Goiânia (GO).

Mesmo atuando fora de casa, o Luverdense chegou a ameaçar o adversário. Aos 21, Cris Magno finalizou e a bola bateu na trave. O Vila respondeu aos 28, e chute de Matheus Souza, que parou no travessão.

No segundo tempo, o jogo ficou morno e foram poucas oportunidades para ambos os lados. A melhor chance do Luverdense foi aos 44, em chute de Yan, que passou perto do gol.

Nas penalidades, o Luverdense começou cobrando e Jefferson desperdiçou. Na sequência, Neto Pessoa marcou para o Vila, Gustavo fez para o Luverdense, Lourenço anotou para o Vila e Daniego converteu para a equipe de Mato Grosso.

Em seguida, Rafael Donato desperdiçou para o Vila. Mateus fez para o Luverdense e Vinicius Leite converteu para o time goiano. Na sequência, Caio e Prezzi perderam as cobranças pelo Luverdense. João Lucas desperdiçou para o Vila, mas Carlos anotou o gol da classificação.

Com o resultado, o Luverdense volta as atenções para o Campeonato Mato-grossense. O próximo adversário é o Cuiabá, no domingo (25), na Arena Pantanal.

Já o Vila Nova pode ter pela frente outro adversário mato-grossense na Copa Verde. A equipe de Goiás enfrentará o vencedor do confronto entre Cuiabá e Ceilândia. O jogo será no dia 1º de março, na Arena Pantanal.

Ontem, conforme Só Notícias já informou, o União também foi eliminado da Copa Verde 2023. Fora de casa, o Colorado perdeu para o Goiás, em Goiânia, por 3 a 0, em jogo válido pela segunda fase da competição.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Só Notícias/Herbert de Souza – foto: Wesley Costa/O Popular, em 24/02/2023/09:15:02

