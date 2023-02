Com assistência de Lucas Lima, Santos bate Ceilândia e avança na Copa do Brasil

O Santos está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o Peixe venceu o Ceilândia por 1 a 0, no Estádio Serejão, em Taguatinga, no Distrito Federal, pela primeira fase do torneio.

Na próxima fase, o Alvinegro Praiano encara o vencedor de Iguatu x América-RN, que se enfrentam na próxima quinta-feira. O duelo ainda não tem data para ocorrer.

O Santos volta as suas atenções agora para o Campeonato Paulista. O time volta a campo no domingo, quando recebe o Corinthians, pela 11ª rodada do Estadual. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).

O jogo – O Peixe começou o primeiro tempo pressionando os rivais. Com apenas dois minutos, Lucas Lima encontrou grande passe de cavadinha para Ângelo na área. Sozinho, o atacante pegou mal na bola e acabou mandando por cima. Na sequência, Marcos Leonardo cruzou para Mendoza, que também isolou.

Aos 11, Marcos Leonardo viu a trave impedir o primeiro gol dos visitantes. O camisa 9 arriscou em cobrança de falta da intermediária e carimbou o pé do poste direito de Henrique. Quatro minutos depois, Ângelo invadiu a área e bateu colocado para a defesa do goleiro.

Do outro lado, os mandantes responderam aos 21. China disparou pela esquerda e cruzou rasteiro para Milla, que bateu cruzado.

No meio do caminho, Felipe Jonatan apareceu para salvar os paulistas. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou para João Afonso na marca do pênalti. Pressionado pela marcação, o zagueiro finalizou a centímetros da trave.

Com 29 minutos, o Ceilândia teve uma chance de ouro de abrir o placar. Dogão ficou livre na entrada da pequena área depois de cobrança de escanteio e bateu de primeira. À queima roupa, João Paulo defendeu com os pés.

O Alvinegro Praiano reagiu no lance seguinte. Marcos Leonardo tabelou com Lucas Lima e, dentro da área, arrematou cruzado. Atento, Henrique espalmou.

Na volta do intervalo, o ritmo da partida caiu bastante. O Santos passou a encontrar mais dificuldades para ser perigoso. Com três minutos, Ângelo até teve uma boa chance, em rápido contra-ataque, mas finalizou muito mal. Já aos 15, Dodi recebeu bom passa na entrada da área e mandou por cima.

Já aos 28, a rede enfim balançou. Joaquim subiu mais que todo mundo após cobrança de escanteio de Lucas Lima e testou no cantinho para colocar os paulistas na frente.

Com a vantagem, o Santos passou a apenas administrar o resultado. Do outro lado, o Ceilândia não teve força para reagir em busca da virada.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações da Gazeta Esportiva em 24/02/2023

