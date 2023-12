Maceió registra novo tremor de terra de magnitude 0,39

Maceió registra novo tremor em região de mina da Braskem (Foto:Reprodução O Antagonista)

Tremor ocorreu a 330 metros de profundidade; velocidade do afundamento reduziu de 2,6 cm para 1 cm por hora, diz Defesa Civil

Maceió registrou na noite de sexta-feira, 1º, um tremor de terra de magnitude 0,39 na região onde fica a mina de exploração de sal-gema da empresa Braskem.

Segundo a Defesa Civil, o tremor ocorreu a 330 metros de profundidade. Mesmo com o abalo, não houve aumento na velocidade do afundamento do local.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, a velocidade do afundamento reduziu de 2,6 cm para 1 cm por hora na sexta.

A Braskem afirmou que continua monitorando a situação da mina 18 e tomando as medidas necessárias para minimizar o impacto de possíveis ocorrências. A área está isolada desde terça-feira, 28, e a empresa ressalta que não há moradores na região desde 2020.

Também foi implementado um monitoramento com equipamentos de última geração para detectar qualquer movimentação no solo e permitir o acompanhamento das autoridades, bem como a adoção de medidas preventivas.

De acordo com a empresa, os dados atuais de monitoramento indicam que a acomodação do solo continua concentrada na área dessa mina e pode ocorrer gradualmente até a estabilização ou de forma abrupta.

Das 35 cavidades exploradas pela Braskem, nove receberam a recomendação da Agência Nacional de Mineração (ANM) de serem preenchidas com areia. Cinco delas já tiveram o preenchimento concluído, em outras três os trabalhos estão em andamento e uma não precisa mais ser preenchida com areia, pois está pressurizada. Além disso, em outras cinco cavidades foi confirmado o processo de autopreenchimento.

Fonte: O Antagonista/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2023/08:07:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...