Luz da esperança é o tema do selo do Natal 2023

(Foto:Divulgação) – Para registrar a celebração mais esperada do ano, os Correios lançaram, no último sábado (25), a Emissão Comemorativa Candeia de Natal. O selo destaca o significado da candeia – fonte de luz que desempenhou papel fundamental na iluminação das comunidades em tempos antigos e a representa em sua forma mais primitiva, com um pavio aceso e uma chama brilhante.

Candeia veio do latim candere que significa “brilhar” e “resplandecer”, o ato de emitir luz, como uma chama ou brilho intenso. Seu uso persiste em rituais religiosos e eventos tradicionais, e continua a ser um símbolo de esperança, luz e orientação em muitas partes do mundo.

A emissão, que celebra a tradição natalina, traz o desenho de uma vela branca com detalhes em espirais douradas, cujo pavio está queimando, com a cera derretida no topo. Sua chama é grande e está circundada por raios de luz e pequenas formas geométricas em um jogo de sombras e reflexos dançantes. Os raios que a envolvem criam uma aura luminosa, evocando a magia do Natal. O vermelho preenche todo o fundo, que, juntamente com o dourado, traz a típica paleta visual característica da temporada festiva. Todo o conjunto captura a poesia e profundidade do selo, que transcende o papel para transmitir uma mensagem de luz.

Para a peça, a artista Jamile Costa Sallum (Correios) usou as técnicas de desenhos manuais e computação gráfica. Cada selo tem valor de 1º Porte da Carta, custando R$ 2,45 a unidade. A emissão estará disponível em breve na loja virtual e nas principais agências dos Correios de todo o país.

Fonte: Ascom Correios/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2023/08:07:31

