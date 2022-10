Madeireiro é preso suspeito de fraudar guias florestais em MT

Madeireiro é preso suspeito de fraudar guias florestais em Sinop. — Foto: Divulgação

Segundo o Ibama, o proprietário da empresa, alvo da operação, foi preso em flagrante por falsidade ideológica e crime ambiental.

Uma madeireiro de Sinop, a 503 km de Cuiabá, foi preso em flagrante durante uma fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama-MT), na sexta-feira (21). O homem é suspeito de falsificar a emissão de documentos para “esquentar madeiras”.

Segundo o Ibama, os fiscais do órgão fizeram análises do Sistema de Controle de Produtos Florestais (Sisflora), onde foram encontradas irregularidades. O empresário “esquentava” as madeiras para vender o material para fora de Mato Grosso.

Ainda segundo o Ibama, após identificação das espécies de madeira no pátio do empreendimento, foi constatado que havia mais madeira virtual do que poderia ser utilizada para a emissão dos documentos ilegais.

A empresa foi embargada e multada, juntamente com o proprietário, em mais de R$ 554 mil.

Uma outra serraria do mesmo dono, já havia sido multada e embargada durante a Operação Maravalha III, em dezembro de 2021, mas liberada por decisão da Justiça.

O proprietário da empresa, alvo da operação, foi preso em flagrante por falsidade ideológica e crime ambiental, e conduzido à Delegacia da Polícia Judiciária Civil.

A operação

A ação faz parte da Operação Maravalha IV, deflagrada pelo Ibama no combate a fraudes no Sisflora, que permitem a venda de madeira ilegal. A atividade contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com agentes da Força Nacional de Segurança Pública.

A operação teve inicio em 10 de outubro e já aplicou mais de R$ 32,8 milhões em multas, além de embargo de move empreendimentos madeireiros por fraudes, apreensão e destinação de 310 m3 de madeira, além da prisão em flagrante de 3 madeireiros por fraudes no sistema de controle. (Com informações do Davi Vittorazzi e Ianara Garcia, TV Centro América).

Jornal Folha do Progresso em 24/10/2022/16:23:08

