VÍDEO: Macaco aparece em velório e tenta acordar falecido

(Foto:Reprodução) – Um velório realizado em Sri Lanka contou com a presença de um macaco. O animalzinho tentou acordar o homem que estava dentro do caixão e comoveu a todos que estava presente.

O falecido não era tutor do animal, mas costumava alimentá-lo e fazer companhia a ele com certa frequência. No vídeo, é possível ver o macaquinho se aproximando do homem, beijá-lo e em seguida tentar fazer com que ele se levantasse.

As imagens circularam nas redes sociais e mobilizaram os internautas.

Assista:

(As informações são do jornal The Tribune Índia).

