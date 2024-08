Maduro desafia Elon Musk para luta, e bilionário aceita: ‘Ele vai amarelar’

Foto: Reprodução | “Estou indo atrás de você Maduro! Vou carregar você para ‘Gitmo’ [termo utilizado para se referir à prisão militar americana de Guantánamo] em um burro”, publicou Musk em sua rede social X (antigo Twitter), nesta quinta-feira (1), após ser desafiado pelo presidente.

Desde o início da semana, quando o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) anunciou a contestada vitória de Maduro, Elon Musk vem fazendo uma série de publicações, classificando as eleições como “fraude” e chamando o presidente de “ditador” e “burro”.

Na terça-feira (30), durante a cerimônia de proclamação do resultado das eleições, em Caracas, Maduro desafiou o dono da Tesla para uma briga.

“Você quer brigar? Vamos lutar, Elon Musk, estou pronto. Sou filho de [Simón] Bolívar e [Hugo] Chávez. Não tenho medo”, disse Maduro.

“Vamos aonde você quiser. Como dizemos em Caracas, nos bairros: se você quiser, diga onde”, completou.

No dia seguinte, quarta-feira (31), Musk afirmou pelas redes sociais que aceita a proposta.

“Eu aceito”, escreveu o bilionário respondendo a um usuário. “Ele vai amarelar, acrescentou em outro post.

O dono do X chegou a impor condições para a disputa: “Se eu ganhar, ele renuncia ao cargo de ditador da Venezuela. Se ele vencer, eu dou a ele uma carona grátis para Marte.”

Horas depois, no início da noite de quarta-feira, Maduro voltou a comentar o assunto durante uma entrevista coletiva com a imprensa internacional, no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas.

“Ele aceitou o desafio que propus: Elon Musk, vamos lutar. Vem cá. Você e eu, no Poliedro. Se eu te vencer, Elon Musk, eu aceito a viagem para Marte, mas você vem comigo”, disse.

O “Poliedro” que o venezuelano se refere é um ginásio para eventos localizado ao sul da capital venezuelana.

