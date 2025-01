A medida de Trump mais comemorada pelos bolsonaristas

(Foto: Reprodução) – Dentre as medidas tomadas por Donald Trump em seu primeiro dia como presidente dos EUA, bolsonaristas comemoraram uma em especial

Parlamentares bolsonaristas do Brasil têm comemorado com entusiasmo especial uma das medidas tomadas por Donald Trump em seus primeiros dias de mandato como 47º presidente dos Estados Unidos.

Para deputados e senadores aliados de Jair Blsonaro, a decisão de Trump de suspender as atividades da agência governamental para o desenvolvimento estrangeiro (USAID, na sigla em inglês) seria “a mais relevante”.

A USAID é o órgão do governo americano responsável por ajudar organizações não governamentais ao redor do mundo. Durante seu mandato, Bolsonaro foi crítico do trabalho de ONGs internacionais no Brasil.

Assim, a suspensão das atividades da agência pode impactar financeiramente em ONGs que atuam no Brasil que, na avaliação de bolsonaristas, influenciam em ações do judiciário e em ações na região amazônica.

O que Trump decidiu

A agência teve suas atividades suspensas por ordem de Trump pelo prazo de 90 dias, para “avaliação da eficiência programática e da consistência com a política externa dos Estados Unidos”.

Segundo a decisão do novo presidente dos EUA, as ajudas externas feitas pela USAID “não estão alinhadas com os interesses americanos e, em muitos casos, são antitéticas aos valores americanos”.

“A política dos Estados Unidos é que nenhuma assistência externa seja desembolsada de maneira que não esteja totalmente alinhada com a política externa do Presidente dos Estados Unidos”, diz a decisão de Trump, em tradução livre.

