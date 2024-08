Estelionatários presos em Altamira pretendiam aplicar golpes em outra cidade

Foto: Reprodução | A dupla de estelionatário presa na manhã desta quarta-feira (31), em Altamira, no sudoeste do Pará, tinham planos de fazer novas vítimas. Segundo o delegado de Polícia Civil responsável pelo caso, Vitor Vargas, foi descoberto durantes as investigações que os suspeitos estavam em Altamira tentando aplicar novos golpes em duas agências bancárias.

“Os dois, que são de Manaus, vieram para cá, a princípio para trocar mercadorias, mas no meio do caminho eles iam aplicando golpes com a desculpa de custear as despesas com a viagem. A dinâmica estabelecida era que o senhor de mais idade abordava as vítimas por aparentar ter mais honestidade enquanto o segundo elemento retirava o dinheiro. A intenção deles era se deslocar até Marabá, onde iriam aplicar novos golpes e voltar a cidade de Manaus.”, explica Vitor Vargas.

José Raimundo e Michel da Silva foram presos em flagrante dentro de uma agência bancária no centro de Altamira, tentando enganar um idoso. Em imagens de câmera de segurança é possível ver como a dupla costumava aplicar os golpes. A vítima vai em direção ao caixa enquanto o suspeito o aguarda. O homem de azul está realizando uma operação no caixa enquanto o senhor, de camisa laranja, está ao lado dele.

O comparsa, de camisa cinza, aguarda próximo e finge estar distraído. Ele dá uma olhada no banco quando percebe a chegada dos policiais que aborda um deles. O suspeito de cinza tenta fugir, mas é impedido por um agente. Tudo aconteceu em uma agência bancária localizada no centro de Altamira.

A ação foi batizada de Operação “BBDC4” que faz alusão a investimentos feitos no mercado de ações da bolsa de valores brasileira. Os dois suspeitos já tinham passagem pela polícia por outros crimes.

“Consultando o sistema conseguimos identificar que o senhor de mais idade tem passagem por furto e o outro por estelionato também”, finaliza Vitor Vargas.

Pelo menos quatro pessoas, sendo a maioria idosos, foram vítimas da dupla de estelionatários, presos eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Uma das vítimas da dupla sofreu um prejuízo de mais de R$ 1 mil após ter o dinheiro retirado pela dupla na cidade de Medicilândia, sudoeste.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2024/14:24:06

