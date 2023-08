Mãe de advogada encontrada morta dentro do carro cobra resposta sobre filha; 90 dias sem solução

A morte da advogada Jessyka Alessandra da Conceição, de 29 anos, encontrada morta dentro do carro em maio de 2023, ainda é um mistério, caso é investigado pela polícia civil de Novo Progresso. (Foto: Reprodução Arquivo Pessoal)

‘Mereço saber o que aconteceu’, diz mãe de advogada encontrada morta dentro do carro com um tiro na testa em Novo Progresso.

“A OAB não se pronuncia, não faz nada, nunca ligou para dar uma satisfação”, disse Rosangela Molina, mãe da advogada Jessyka Alessandra da Conceição, de 29 anos, encontrada morta dentro do carro, em postagem no Facebook; crime completa 90 sem solução em Novo Progresso-PA.

Veja a postagem – Hoje quero falar sobre minha total indignação com a justiça de Novo progresso PA. Minha filha já vai fazer 90 dias que faleceu e até hoje nem o laudo saiu, estou cansada de pedir, toda hora uma desculpa. OAB não se pronuncia, não faz nada, nunca ligou pra dar uma satisfação, total desinteresse, isso porque era uma colega, já liguei pra Itaituba, e nada, mandei ela pra Itaituba pra fazer perícia. Depois de mais de 60 dias o delegado vem me dizer que não fizeram pra ver se tinha pólvora na mão dela, ou se ingeriu algum remédio, e trata como suicídio, não fizeram nada. Se alguém levar facadas pelas costas nesse lugar bem fácil dizerem que foi suicídio tbm.Quero provas, digitas que tinha na arma encontrada, as cápsulas encontradas fora do carro, se ingeriu remédio não poderia atirar no meio da testa! Por isso pedi perícia!!! Será que pensaram que mandei ela naquela situação pra passear? Absurdo? Pelo amor de Deus? O que é isso? Até quando esse tipo de descaso vai continuar acontecendo? Indignada com essa total falta de respeito pelo ser humano. Delegado pede transferência, laudo não sai, não fazem perícia, OAB não vai em cima, pq está esperando laudo, um jogo de empurra, parece que estão amarrando. Parece que morreu um cachorro na rua. Já que lei foi feita pra ser cumprida. Vê se hajam de acordo com a lei! Corretamente! Com honestidade! Pelo amor de Deus! Eu não vou me cansar! Acreditem até descobrir o que aconteceu!

A reportagem do Jornal Folha do Progresso entrou em contato com Delegacia Civil de Novo Progresso, que divulgou nota, no final da tarde desta sexta-feira (25).

Leia a nota da DEPOL-NP- A Polícia Civil informa que instaurou inquérito policial com a finalidade de esclarecer os motivos e as circunstâncias da morte de Jessyca Alessandra da Conceição. Deste modo, requereu-se perícia médico-legal no corpo encontrado, bem como em demais elementos relacionados ao evento. Ainda, faz-se necessário mencionar que as investigações continuam em andamento com vias a esgotar as informações pertinentes ao fato. O inquérito policial segue em sigilo.

A OAB não se manifestou até fechamento desta matéria.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2023/09:31:47

