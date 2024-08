Mãe de Isabella Nardoni se candidata a vereadora em São Paulo: ‘Meu propósito é dar voz a vítimas’

Ana Carolina Oliveira costuma fazer duras críticas ao Código Penal Brasileiro (Foto:Instagram/@anacarolinaoliveira_oficial)

Ana ficou conhecida após o crime que chocou o país, quando sua filha de 5 anos foi jogada da sacada de um prédio pelo próprio pai.

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, assassinada em 2008, é candidata a vereadora de São Paulo pelo partido Podemos. Aos 40 anos, Ana ficou conhecida após o crime que chocou o país, quando sua filha de 5 anos foi jogada da sacada de um prédio pelo próprio pai, Alexandre Nardoni.Formada em administração de empresas, Ana Carolina usa suas redes sociais para compartilhar seu propósito político, afirmando que, se eleita, irá lutar contra a violência: “Meu propósito é dar voz a vítimas que sofrem em silêncio”, afirma. Além de sua trajetória profissional em empresas privadas, ela se destaca atualmente como influenciadora digital, com mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram.

Em suas aparições na mídia, incluindo entrevistas e participações em podcasts, Ana Carolina faz críticas ao Código Penal Brasileiro. Ela se manifestou publicamente contra a liberdade provisória concedida a Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, madrasta de Isabela, após a condenação pelo assassinato da menina. “Se o criminoso foi condenado a 30 anos, ele tem de cumprir todos os 30, e não só metade para cumprir o restante em liberdade, como ocorre no Brasil”, declarou.

Após a perda de sua filha, Ana Carolina construiu uma nova família, casando-se novamente e tendo mais dois filhos, um casal. Em abril deste ano, quando Isabela completaria 22 anos, Ana prestou uma homenagem emocionada à filha em suas redes sociais, escrevendo: “Só quero que você saiba que meu coração, meus pensamentos, são sempre seus. Sempre sentirei a sua falta! Saudades infinitas, minha eterna boneca”.

