Pesquisa aponta Gusttavo Lima em segundo lugar para presidente em 2026

Foto: Reprodução | Levantamento foi encomendado pelo Blog do Elielson e pela CBN Recife.

O cantor Gusttavo Lima aparece em segundo lugar nas intenções de voto entre os nomes cotados para a presidência da república em 2026. A pesquisa eleitoral foi elaborada pelo instituto Simplex e encomendada pelo blog do Elielson e pela CBN Recife. O estudo indica que na disputa para a presidência da república em 2026. O atual presidente Lula aparece em primeiro lugar com 33,7% das intenções. Atrás do sertanejo estão os nomes de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Pablo Marçal (PRTB).

O levantamento foi produzido entre os dias 3 e 4 de janeiro, utilizando ligações telefônicas automatizadas como ferramenta para a coleta de dados. No total, foram cerca de 1.000 entrevistados em todo o território nacional.

A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais com um grau de confiança indicado de 95%. Os resultados revelam um empate técnico entre Gusttavo Lima e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O cantor anunciou seu interesse em concorrer à Presidência da República em 2026, no último dia 2 de janeiro. De acordo com o artista, já existem conversas com grupos políticos na intenção de se aproximar do meio político.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/01/2025/12:56:17

