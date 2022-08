MÃE E FILHA SÃO TORTURADAS E MORTAS A FACADAS NO PARÁ

As vítimas foram encontradas em quarto de vila (Foto:Reprodução)

Tereza Conceição da Silva, de 44 anos, e a filha Alessandra Silva dos Santos, de 24 anos, foram brutalmente assassinadas na última quinta-feira (18), em Tailândia, nordeste do Pará. Segundo informações repassadas pela polícia, a filha era portadora de deficiência intelectual e estava sob os cuidados da mãe. Segundo informações, as duas estavam morando sozinhas em uma vila há cerca de oito meses.

A polícia acredita que antes de serem mortas, as vítimas foram torturadas. Tereza foi encontrada com as mãos amarradas para trás e amordaçada, enquanto que a filha estava de bruços com um travesseiro sobre a cabeça. A vítima teria sido sufocada enquanto era esfaqueada.

Segundo vizinhos, as duas eram boas pessoas e nunca teriam tido desavenças com outros moradores e frequentavam uma igreja local. O caso é investigado pela Polícia Civil. Dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia para prestarem depoimento, mas não se tem informações sobre a motivação do crime ou quem teria cometido. Os corpos foram removidos e encaminhados à Polícia Científica de Tucuruí. Tereza tinha dois filhos, o rapaz ainda chegou a procurar pela mãe e a irmã antes do crime.

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/08/2022/08:05:53

