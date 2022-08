Corpo de homem é encontrado às margens de rio em Anapú

A polícia ainda não conseguiu identificar a vítima – (Foto: divulgação)

A tatuagem no antebraço que pode ajudar na identificação

A Polícia Militar encontrou, na madrugada desta quarta-feira (22), o corpo de um homem, nas margens do rio, em uma chácara, no ramal do Beira Rio, em Anapu. Ele estava sem documentos e até o momento as autoridades não conseguiram identificar o corpo.

Na última sexta-feira (17) houve um tiroteio na região, mas ainda não há informações que liguem os casos. Apesar do corpo ter sido encontrado nesta madrugada, os policiais acreditam que ele morreu há alguns dias, porém somente a perícia poderá detalhar o ocorrido. O homem tem uma tatuagem no antebraço que pode ajudar na identificação.

Até o momento nenhum familiar procurou a delegacia do município ou registrou boletim de desaparecimento.

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/08/2022/08:05:53

