Mãe e filha são vítimas de estupro coletivo após encontro com homem que a jovem conheceu na internet em MT

Sete pessoas foram encaminhadas à delegacia. A jovem, de 19 anos, mantinha um relacionamento com um dos suspeitos pela internet, e foi até a casa do amigo dele com a mãe.

Uma mulher de 34 anos e a filha dela, de 19, foram vítimas de estupro coletivo no Distrito de Santa Elvira, em Juscimeira, a 159 km de Cuiabá, entre sábado (12) e domingo (13).

A Polícia Civil informou que sete pessoas suspeitas de envolvimento no crime, entre elas dois adolescentes, foram encaminhadas à delegacia na segunda-feira (14).

Três suspeitos foram autuados em flagrante por estupro, importunação sexual, lesão corporal e corrupção de menores, segundo informou o delegado responsável pelas investigações, Ricardo Franco, nesta terça (15). As outras quatro pessoas prestaram depoimento como testemunhas e foram liberadas.

Encontro no fim de semana

As duas mulheres moram em Cuiabá e foram passar o final de semana em Santa Elvira com um grupo de pessoas.

No grupo estava um homem de 26 anos, com o qual a garota mantinha um relacionamento pela internet.

Segundo a investigação, o namorado “virtual” (com quem ela se relacionava pela internet) e outros dois homens teriam participado do estupro coletivo de mãe e filha, durante uma das festas realizadas na casa, no sábado (12). O namorado é um dos suspeitos autuados. A polícia disse que, no dia seguinte, o crime foi cometido somente contra a mãe da jovem.

O suspeito, segundo a polícia, possui várias passagens criminais e saiu há cerca de um mês da penitenciária da Mata Grande, que fica a 218 km de Cuiabá.

Um outro suspeito está foragido e um adolescente foi conduzido à delegacia.

O segundo envolvido, que também é maior de idade, é o dono da casa onde aconteceram a festa e os estupros. O delegado disse que ele não participou do estupro coletivo, mas assediou as duas vítimas.

Segundo o dono da casa, ele teria sido rejeitado pelas mulheres. A polícia disse que ele então agrediu a jovem com um tijolo. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, importunação sexual e corrupção de menores.

A polícia também identificou um dos adolescentes encaminhados à delegacia. Ele não estava em situação de flagrante, uma vez que o fato ocorreu no sábado, mas vai responder por procedimento de ato infracional análogo a estupro.

O delegado disse que a ocorrência é considerada grave e exigiu um trabalho minucioso nos depoimentos para esclarecer os crimes. A polícia agora tenta identificar e localizar o terceiro homem que participou do estupro

15/06/2021 16h26

