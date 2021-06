Foragido da Justiça morre após ser alvejado enquanto jogava baralho em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo testemunhas, Elton estava jogado baralho com mais quatro pessoas quando dois homens chegaram em um carro e efetuaram os disparos. Elton correu, mas como já estava ferido caiu cerca de 50 metros longe de onde jogava baralho. As outras pessoas não foram alvejadas.

Um homem de 28 anos foi morto após ser atingido por tiros enquanto jogava baralho no bairro Elcione Barbalho, em Santarém, no oeste do Pará. O crime aconteceu por volta das 19h30 na rua D e a polícia não descarta a motivação por acerto de contas.

