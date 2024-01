Mãe e filho indígenas são mortos em mata no Amazonas

Além das duas mortes, a filha de 7 anos da mulher foi violentada sexualmente e teve que ser socorrida por moradores.

Muito ainda precisa ser feito para amenizar as lutas dos povos indígenas no Brasil. Os direitos dos indígenas ainda são desrespeitados e ignorados pelas forças do Estado. O que abre margem para grandes indústrias hidrelétricas, de mineração e do agronegócio explorarem terras que não as pertencem, reduzindo ainda mais as possibilidades de moradia e alimentação de milhares de indígenas.

Além dos desafios territoriais, os povos indígenas enfrentam, ainda nos dias de hoje, problemas com racismo, preconceito, violação aos direitos das mulheres indígenas, falta de acesso à saúde e serviços públicos, além da alimentação escassa e a violência.

Uma mãe e filho indígenas morreram baleados e foram encontrados em uma mata na cidade de Benjamin Constant (AM) nesta segunda-feira (29).

A filha de 7 anos da mulher morta foi violentada sexualmente. A menina foi encontrada por moradores caminhando em direção à comunidade em que vive com muitos ferimentos em seu corpo no último domingo (28), segundo a Polícia Civil.

A criança foi levada ao hospital e ouvida com um psicólogo. Agora, ela está sob os cuidados do pai. A família era de origem boliviana.

A mãe de 35 anos e o irmão de 4 anos foram encontrados sem vida em uma mata após relato da menina. Eles foram localizados nesta segunda-feira (29) com sinais de arma de fogo. A Polícia não soube informar a qual tribo eles pertenciam e não informaram suas identidades.

A 51ª Delegacia Interativa de Polícia da cidade está investigando o caso. A Polícia busca a autoria e a motivação do crime.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2024/15:35:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...