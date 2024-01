Pará gerou mais de 45 mil empregos formais em 2023

Segundo o Ministério do Trabalho, é o 11º Estado na geração de novos postos de trabalho, com destaque para os setores do comércio e indústria.

O Pará é destaque na geração de empregos no Brasil. Foram criados 45 mil novos postos de trabalho em com carteira assinada em todo o estado ao longo de 2023, segundo os dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. O Pará é a 11ª unidade federativa no crescimento de empregos formais.

Apesar de ter apresentado saldo negativo de empregos formais em dezembro, como as perdas de postos de trabalhos nos setores econômicos de atividades de serviços, construção e agropecuária, o Pará apresentou desempenho positivo ao longo do ano passado.

No balanço acumulado durante todo o período de 2023 todos os setores econômicos de atividades no Estado do Pará apresentaram crescimento na geração de empregos formais, com destaque para o setor de serviços com saldo positivo de 17.995 postos de trabalho; seguido pelo comércio com alta de 9.970 vagas; indústria com saldo de 8.312 postos de trabalho; construção com saldo positivo de 7.907 vagas; e agropecuária, que criou 672 empregos a mais.

SERVIÇOS

No país, o maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de serviços, com um saldo de 886.256 postos de trabalho (+4,4%), tendo destaque as áreas de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (380.752) e administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (204.859).

O segundo maior crescimento ocorreu no setor de comércio, com saldo de 276.528 postos de trabalho (+2,9%), explicado pela forte aceleração do setor no quarto trimestre, tendo o comércio varejista de mercadorias gerado 39.042 vagas e minimercados 13.967, além do comércio de combustíveis para veículos que gerou 15.002 postos no ano.

A construção civil, com um saldo de 158.940 (+6,6%), ficou em terceiro, seguido pela indústria, que gerou 127.145 postos de trabalho (+1,5%) e a agropecuária com 34.762 postos de trabalho (+2,1%) gerados no ano.

NACIONAL

– Em termos nacionais, no ano de 2023 foram geradas 1,48 milhão de vagas de emprego com carteira assinada. O número é resultado de 23,2 milhões de admissões e 21,7 milhões de desligamentos, um crescimento de +3,5% nos cinco grandes grupamentos econômicos e nas 27 unidades da federação. Os dados divulgados demonstram que o estoque, ou seja, o total de pessoas trabalhando com empregos formais no país, alcançou 43,9 milhões de postos de trabalho no ano.

Fonte: DOL

