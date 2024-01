Húngara diz ter filha de 10 anos com Neymar e pede pensão

A mulher húngara Gabriella Gaspar diz se mãe de filha de Neymar e solicita que o jogador brasileiro faça um teste de DNA.

O jogador Neymar Jr. poderá se tornar pai pela terceira vez, fruto de relação com a modelo Amanda Kimberlly, meses após o nascimento da filha com Bruna Biancardi, Marvie. Mas, se depender de outro caso de paternidade, o jogador poderá somar mais uma criança como herdeira.

Uma mulher húngara, Gabriella Gaspar, moveu uma ação contra Neymar alegando ser mãe de uma filha de 10 anos do jogador. Ela solicita que Neymar faça um teste de DNA para confirmar a paternidade e requer uma pensão de R$ 160 mil. O advogado de Gabriella, Angelo Carbone, confirmou a informação ao Estadão nesta terça-feira.

De acordo com o advogado, a mulher teria engravidado durante uma visita de Neymar à Bolívia, onde ela assistiu a um jogo da Seleção Brasileira contra o país. Gabriella tentou contato com os pais do jogador, Rafaella Santos e o Instituto Neymar Jr., além de enviar mensagens ao jogador.

Caso o juiz aceite a solicitação, Neymar poderá ser obrigado a realizar o teste de DNA. Angelo Carbone alega que Gabriella não possui condições financeiras para criar a filha e pede uma pensão mensal de 30 mil euros (aproximadamente R$ 160 mil).

Além disso, ela busca que o jogador cubra os custos dos últimos dez anos, incluindo despesas alimentares e exames durante a gravidez, totalizando R$ 2 milhões. A assessoria de imprensa de Neymar optou por não comentar sobre o caso.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2024/15:31:38

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...