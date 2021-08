Mãe e filho morrem após carro colidir em anta em rodovia de MT

Corpo de Bombeiros constatou mortes ainda no local do acidente (Crédito: Agência da Notícia com Reprodução)

Motorista de outro carro contou que bateu primeiro no animal, que foi arremessado contra a família

Corpo de Bombeiros constatou mortes ainda no local do acidente

Mãe e filho morreram em um acidente na MT-423, que liga Sinop a Cláudia (a 503 e 608 km de Cuiabá), na noite de terça-feira (10). Eles estavam em uma caminhonete Toyota Hillux branca, que capotou para fora da rodovia após bater em uma anta.

Segundo informações, o motorista do outro carro envolvido no acidente, um Chevrolet Prisma preto, bateu primeiro contra o animal. Com o impacto, a anta teria sido arremessada para frente da caminhonete onde estavam Kelli Cristina da Silva Bagatini, de 42 anos, e o filho, João Marcelo Bagatini, de 22, que são de família pioneira de Sinop.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros constatou mortes ainda no local do acidente. O motorista do Prisma, que não teve a identidade divulgada, mora em Cláudia e não teve ferimentos graves.

O carro dele ficou com a parte da frente danificada por conta da colisão. A Politec e a Polícia Civil também estiveram no local.

João era casado e havia se tornado pai de gêmeos há um ano. Ele cursava Zootecnia na UFMT.

Nas redes sociais, as mortes geraram comoção entre amigos e familiares.

“Meu Deus, quanta dor. Maninha linda, João meu amorzinho… O que será de nós sem vocês. Dor que não cabe, sem palavras, ainda não acredito, Pai”, publicou Cassia Jacqueline.

Por:Agência da Notícia com Redação do Mídia News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...