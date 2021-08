Dupla rende funcionários e assalta compra de ouro em Jacareacanga (PA)

(Foto: Reprodução) – Roubo aconteceu na quarta (11); os assaltantes ainda não foram identificados e o dono do empreendimento não informou o valor que foi levado.

No início da tarde desta quarta-feira (11), uma compra de ouro, localizada na avenida Haroldo Veloso, em Jacareacanga, sudoeste do Pará, foi assaltada por dois homens ainda não identificados. Na hora do roubo estavam na compra de ouro, o proprietário, identificado como Raimundo Rosivaldo, conhecido por “Rose”, e mais uma pessoa que também trabalha na empresa.

O proprietário da compra de ouro, não contabilizou quanto perdeu para os elementos. Mas supõem que uma certa quantia em dinheiro foi levada pelos elementos. A imagem de um elemento está sendo vinculada nas redes sociais, como sendo um dos assaltantes, ele está com um revolver, provavelmente de cal 32.



Foto: Reprodução

A Polícia Militar (PM) de Jacareacanga, foi acionada e realiza diligências na tentativa de prender os elementos. No vídeo apresentado pelo proprietário da compra de ouro aos policiais, aparece os elementos assaltando o comércio, um deles com a arma em punho na direção de duas pessoas que estão deitadas no chão.

