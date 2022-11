Mãe é presa acusada de agredir bebê de um mês de idade

(Foto: Agência O Globo) – Policiais militares prenderam em flagrante uma mulher suspeita de agredir a filha de apenas um mês e 27 dias de idade em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no último domingo. O bebê apresentava marcas e hematomas por todo o corpo.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para uma ocorrência de agressão física no bairro Heliópolis. Ao chegarem ao local, os policiais se surpreenderam ao ver uma criança aparentando poucos dias de vida com o corpo repleto de lesões. A mãe da menina estava sendo ameaçada por vizinhos.

A mãe da criança recebeu voz de prisão no local e foi conduzida pelos policiais militares até a 54ª DP (Belford Roxo). A mulher deve responder por tentativa de homicídio e segue sob custódia. O conselho tutelar, junto à PM, encaminhou a criança para atendimento médico no Hospital Municipal de Belford Roxo. Segundo a prefeitura, a criança chegou na unidade com infecção urinária e diversos hematomas de assaduras. (Com informações do Extra).

Jornal Folha do Progresso em 16/011/2022/

