Foto: Reprodução / Redes Sociais | Ana Beatriz dos Santos Bezerra passou em oitavo lugar na UERJ.

O início do ano já começa bastante atribulado para quem prestou vestibular no ano passado. A jovem Ana Beatriz dos Santos Bezerra, filha de uma vendedora ambulante, já tem motivos de sobra para comemorar. Isso porque ela foi aprovada no curso de Medicina, em oitavo lugar, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), na capital fluminense.

Filha de vendedora ambulante é aprovada em Medicina e viraliza nas redes sociais; assista Leia mais https://t.co/Rjakm7Ysd3 pic.twitter.com/JXeWbrSoJ1 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 19, 2025

O momento em que a filha conta para a mãe sobre a aprovação viralizou nas redes sociais onde mostram as duas emocionadas. O vídeo mostra a mãe da estudante chegando em casa quando a filha aparece com o rosto pintado com as iniciais do curso e da universidade. “Tomou o remédio da pressão hoje, né?”, questiona a jovem. Logo em seguida ela conta da aprovação e as duas se abraçam.

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2025/11:29:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...