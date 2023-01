Mãe é presa suspeita de sufocar filha de 6 anos até a morte em Manaus

(Foto:Reprodução) – A polícia prendeu na noite de terça-feira (3), Claudiana Freitas, mãe de Isabelly Eloize Soares Freitas, de 6 anos, que morreu após dar entrada no hospital com sinais de asfixia.

A prisão ocorreu após o IML confirmar que a criança foi sufocada até a morte. No momento do crime, Isabelly estava sozinha com a mãe na casa onde moravam no Conjunto Parque Eduardo Braga, no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Na ocasião, Claudiana afirmou que a filha tinha passado mal enquanto comia, mas os exames médicos descartaram essa possibilidade.

Durante o atendimento da vítima, os médicos chegaram a suspeitar que ela tivesse sido estuprada, mas a tese não foi confirmada.

A delegada Joyce Coelho, responsável pelo caso, convocou uma coletiva de imprensa na manhã de quarta-feira (4), para divulgar novas informações sobre o crime. (Com informações do Portal do Holanda).

