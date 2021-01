Tremonte morre em São Paulo de Covid-19

Faleceu na noite dessa sexta-feira (29), em São Paulo vítima de Covid-19 o empresário do ramo madeireiro, Luiz Carlos Tremonte.(Foto:Reprodução)

Tremonte deixa histórico de atuação na região, presidiu diversas associações e sindicatos representativos do setor florestal, entre elas a União das Entidades Florestais do Estado do Pará (Uniflor), no ano de 2013 , foi filiado ao partido PDT onde foi cogitado a possibilidade de ser candidato a deputado Federal com apoio do setor madeireiro, também ainda tentou uma candidatura ao governo do Estado, mais foi boicotado por partidos aliados.

