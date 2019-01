Mãe encontra homem nu na cama com a filha de 5 anos, o agride com cabo de vassoura e é presa em Sinop (MT)

Homem foi encaminhado para o Hospital Regional de Sinop com fraturas — Foto: Ademir Júnior/Assecom Sinop

Jhoni Freitas Costa, de 36 anos, foi encaminhado para o Hospital Regional com lesões e fraturas. Mãe havia deixado os quatro filhos em casa para ir em um bar, acompanhada de amigos.

Uma mulher agrediu um homem de 36 anos após encontrá-lo nu na cama com a filha dela de 5 anos, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, nesse domingo (6). A jovem de 26 anos bateu em Jhoni Freitas Costa com um cabo de vassoura e um cano de PVC.

Com ferimentos, ele foi encaminhado para o Hospital Regional, com vários ferimentos. A Polícia Militar não soube informar a ligação entre a família e o suspeito de tentar abusar da criança.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher havia deixado os quatro filhos de um, 3, 5 e 8 anos em casa para ir a um bar acompanhada de dois homens, de 22 e 24 anos, que também foram detidos por ajudá-la a espancar o suspeito.

Quando a mulher retornou para a casa, ela viu que Jhoni estava deitado nu na cama junto com a filha e, em seguida, começou a agredi-lo.

A agressão que teve início no quarto da residência e terminou na parte externa da casa. Ela teve a ajuda dos dois rapazes. A Polícia Militar recebeu a denúncia sobre um estupro de vulnerável e se deslocou até o local.

Os policiais encontraram o suspeito nu e imobilizado no chão. Ele confessou aos policiais a agressão e que estava embriagada.

Jhoni foi encaminhado para o Hospital Regional de Sinop com lesões e fraturas no corpo. O Conselho Tutelar foi acionado, e as crianças estão sob os cuidados a avó paterna da mãe.

Por G1 MT

