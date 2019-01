Operação combate extração ilegal de madeira em Paragominas, sudeste do PA

(Foto:Reprodução G1-PA) – Foram encontrados vários pontos de desmatamento e troncos de árvores. Equipes apreenderam um trator e reservatórios com gasolina.

Em Paragominas, no sudeste do Pará, equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e das polícias Civil e Militar fizeram uma operação de combate à extração ilegal de madeira. A ação ocorreu no final de semana.

As equipes foram até uma localidade dentro de uma fazenda em uma reserva florestal, distante cerca de 30 km do centro de Paragominas, às margens da PA-125. Foram encontrados vários pontos de desmatamento e troncos de árvores.

Durante a operação, foram apreendidos um trator e reservatórios com gasolina. A polícia encontrou ainda restos de alimentos e roupas dos invasores, mas ninguém foi localizado.

O caso será encaminhado à Divisão Especializada em Meio Ambiente (Dema).

Do G1PA

