Mãe vende o próprio bebê na internet, se arrepende e tenta recuperá-lo

(Foto: Reprodução) – Uma jovem mãe de 23 anos da África do Sul está enfrentando acusações de tráfico de crianças após vender seu bebê de oito meses pelo Facebook Marketplace.

O caso, ocorrido em outubro, ganhou destaque na imprensa internacional nesta sexta-feira. A mãe, que não teve seu nome divulgado, declarou que agiu por desespero devido à situação financeira, mas se arrependeu profundamente.

De acordo com investigações, a mãe teria trocado mensagens com uma mulher interessada na compra do bebê e se encontrado com ela no Soshanguve Plaza, próximo a Pretória. Lá, entregou a criança, que foi levada pela suposta compradora em um táxi.

A jovem, moradora de Mabopane, afirmou que se arrependeu do que fez e tentou reaver o filho uma semana depois. No entanto, a mulher que ficou com o bebê recusou-se a devolvê-lo, o que levou a mãe a procurar as autoridades. Em entrevista à agência sul-africana SNL24, a mãe desabafou:

“Eu me arrependo de tudo que fiz. Fiz isso por desespero. Eu estava lutando financeiramente para criar meu bebê. Eu não estou bem. Eu quero meu bebê. Eu amo meu bebê.”

Ela revelou mais detalhes

“A mulher mora perto de Orange Farm, em Joanesburgo. A última vez que falei com ela, eu disse que estava com medo de ser presa. Eu quero dizer àquela mulher que o que eu fiz foi errado. Não deveria ter tomado aquele caminho. Eu deveria ter levado meu bebê para assistentes sociais.”

A jovem passou quase duas semanas presa após o ocorrido e relatou sua experiência:

“Passei quase duas semanas na prisão e não é um bom lugar para se estar. Não há liberdade na prisão. Eu estava comendo duas vezes por dia.”

Posição do namorado

O namorado da jovem, de 25 anos, que vive em Soshanguve, confirmou que era pai do bebê, mas negou estar ciente da venda:

“Ela não tinha dinheiro para cuidar do bebê. Eu não estava morando com ela quando isso aconteceu. Pensei que ela tivesse enviado o bebê para sua família.”

Investigação policial

O porta-voz da polícia, Capitão Tintswalo, informou que um caso de tráfico de crianças foi aberto em 19 de outubro, levando à prisão da mãe no mesmo dia. No Tribunal de Magistrados de Ga-Rankuwa, ela foi acusada de ter anunciado a criança no Facebook.

Segundo Sivenathi Gunya, porta-voz da North West National Prosecuting Authority (NPA):

“É alegado que ela anunciou sua filha para venda no Facebook Marketplace, e uma mulher demonstrou interesse, pegou a criança e prometeu dar à mãe 1.000 rands mensais até que ela se recuperasse. Mas ela não pagou o dinheiro e não pode ser rastreada.”

Situação atual

A mãe foi liberada sob fiança após comparecer ao tribunal em 21 de outubro. Sua próxima audiência foi marcada para 6 de fevereiro do próximo ano. A polícia segue investigando o caso e buscando localizar a suposta compradora do bebê.

