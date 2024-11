Mulher mata marido a facadas durante briga, em Sinop | MT

A suspeita disse que o homem havia a enforcado algumas vezes durante uma briga que tiveram, após retornarem de um bar. Foto: Reprodução

A suspeita disse que o homem havia a enforcado algumas vezes durante uma briga que tiveram, após retornarem de um bar.

Um homem identificado como Danyllo, de 36 anos, morreu após ser esfaqueado pela companheira, em Sinop, Mato Grosso na Última Sexta-feira, 16. O Corpo de Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local, apenas constatou a vítima ainda no local.

A suspeita, que teria cometido o crime durante uma discussão, foi presa. A viatura foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica. No local, encontraram o homem no chão, ensanguentado e a suspeita no local.

À polícia, ela alegou que ela e o companheiro estavam consumindo bebidas alcoólicas num bar e, depois que chegaram em casa, começaram a discutir. Durante a briga, o homem teria chegado a enforcá-la diversas vezes. Em determinado momento, os dois foram para a cozinha onde ela teria pegado a faca para se defender.

Danyllo foi atingido na região da costela e se afastou em direção à sala, onde caiu sem vida. A mulher foi encaminhada, bastante abalada, até a delegacia.

Fonte: Canaã Notícias Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/11/2024/14:20:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...