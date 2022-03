Maior carro do mundo tem até piscina e heliponto;veiculo tem 30,m

Americano reconstrói o maior carro do mundo

Veículo mede mais de 30,5 metros e tem pista de golfe, piscina e heliponto.

O americano Michael Dezer reconstruiu o carro mais longo do mundo e recebeu a confirmação por parte do Guiness Book durante a última semana. A limusine mede 30, 54 metros e havia sido criada anteriormente, porém deixou de operar e foi vendida em um leilão anos depois. (A informação é do G1)

Dezer comprou o veículo inutilizável nesse leilão e o reconstruiu. Segundo ele foram necessários dois anos de obras e seis carros de modelo El Dorado para conseguir manter uma base sólida que permitisse a operação adequada.

Além de um espaço interno para 75 pessoas, o veículo também tem uma pequena pista de golfe, uma piscina e um heliponto.

O carro original foi usado em filmes e em exposições.

Veja abaixo o vídeo (em inglês) feito por representantes do Guiness Book.

Jornal Folha do Progresso em 05/03/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...