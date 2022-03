Incra entrega títulos e certidões de ocupação para agricultores de Novo Progresso e mais 17 municípios em Rurópolis

O agricultor PEDRO GERHARD, recebendo o Titulo de Propriedade das mãos da Diretora de Governança Fundiária do INCRA, Eleusa Gutemberg, Prefeito de Rurópolis Joselino Padilha e Superintendente Regional do INCRA Francisco de Sousa (Foto: Reprodução Blog Sem polêmica)



A solenidade de entrega foi realizada neste sábado, dia 12 de março de 2022, e reuniu agricultores de Novo Progresso e mais 17 municípios da região da rodovia BR 163 e Transamazônica. O evento aconteceu no Ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Almir Gabriel na cidade de Rurópolis. (distante 478,5 km de Novo Progresso).

O INCRA, através da superintendência de Santarém entregou 289 Títulos de domínio e 285 reconhecimentos de ocupações para agricultores de Novo Progresso e mais 17 municípios da região. (Com informações de ehmarinho.blogspot.com)

O Superintendente Regional do INCRA Francisco de Sousa, disse que a titulação é compromisso e responsabilidade do INCRA, que tem como meta, emitir 170 mil documentos em todo o País.

“Titulação de Assentamento da Reforma Agrária, e de áreas públicas federais é meta prioritária do Governo Federal, que desde de 2019 já emitiu mais de 323 mil documentos no País. Somente no Estado do Pará, já foram mais de 75 mil Títulos Provisórios e definitivos, disse a diretora de Governança Fundiária do INCRA, Eleusa Gutemberg.

Autoridades presentes

Fizeram presentes na solenidade a Diretora de Desenvolvimento Fundiário do INCRA, Eleusa Maria Gutemberg, Diretor de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de Assentamentos do INCRA, Giuseppe Serra Vieira, Senador Zequinha Marinho, Deputado Federal Junior Ferrar,; Prefeito Joselino TAKÁ Padilha de Rurópolis, Prefeito de Santarém, Presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará Francisco Nélio Aguiar da Silva, Gerente do Bando da Amazônia de Rurópolis, Prefeitos, vices prefeitos, secretários, funcionários, e agricultores de todos os municípios beneficiados.

Representantes de 18 municípios

Rurópolis, Novo Progresso, Mojui dos Campos, Santarém, Porto de Móz, Senador José Porfirio, Pacajá, Placas, Altamira, Medicilandia, Anapú, Uruará, Brasil Novo, Vitória do Xingu, e Alenquer, mandaram seus representantes, para fazerem as entregas simbólicas dos documentos de propriedades a seus titulares.

