Mais da metade dos municípios do Pará não alcançou a meta da vacinação

(Foto:Reprodução/Oswaldo Forte)-Público da vacinação foi ampliado a partir desta segunda-feira (03)

Dos 144 municípios paraenses, apenas 68 (47% do total) atingiram a meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, voltada aos grupos prioritários, encerrada no último dia 31 de maio. Ou seja: 76 municípios do Pará não alcançaram o índice necessário.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa), até as 18h de sexta-feira (31), dos 90% estipulados pelo Ministério da Saúde, o Pará atingiu 85,05%. Com o número, o Estado fica em 11º lugar dos 27 estados do país em maior alcance.

A porcentagem de 85,05% atingida pelo Estado significa que, das 2.074.497 milhões de pessoas aptas a se vacinarem do grupo prioritário (crianças, gestantes, idosos, puérperas, professores, comorbidade, trabalhador de saúde, indígenas, população privada de liberdade, policiais civis e militares e funcionários do sistema penal – veja abaixo o índice que cada subgrupo prioritário atingiu), 1.782.961 milhões foram imunizadas até o último dia 31.

Com isso, o Pará está entre os estados que tiveram a campanha de vacinação ampliada por tempo ainda indefinido, já que a vacinação irá continuar enquanto durarem os estoques da vacina. O objetivo é ampliar o número de pessoas vacinadas e reduzir a circulação do vírus da influenza e os riscos de adoecimento da população. Só este ano, 485 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) já foram notificados no Pará, com sete óbitos provocadas pelo vírus influenza.

O prazo foi estendido, a partir desta segunda-feira (03), assim como o público: agora, toda a população pode se vacinar e não mais apenas os prioritários.

Veja os números alcançados, a nível nacional, até às 14h do dia 31:

Números atingidos, a nível nacional, até às 14h do dia 31/05 (Reprodução / Ministério da Saúde)

,

AMPLIAÇÃO DA CAMPANHA

Agora, além do grupo prioritário, a população geral pode ter acesso às vacinas, que continuam sendo disponibilizadas, segundo a Sespa, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todo o Estado, no horário de 7h às 17h – é válido lembrar que o horário pode variar, a depender da gestão de cada prefeitura.

Para esse novo público, irrestrito, o Ministério da Saúde não estabeleceu metas. De acordo com a Sespa, a orientação foi somente para que “a campanha continuasse nos Estados que não atingiram a meta dos 90% e que as doses ficassem disponíveis para serem aplicadas nos grupos prioritários e nos demais interessados até o término do estoque das vacinas”.

ÍNDICE DE ALCANCE DA VACINA PARA CADA SUBGRUPO PRIORITÁRIO

1. Funcionários do sistema penal: 146,70%

2. Professores: 99,14%

3. Puérperas: 94,61%

4. Idoso: 94,15

5. Comorbidade: 90,34%

6. Trabalhador de saúde: 89,78%

7. Indígenas: 85,51%

8. Gestantes: 78,96%

9. Crianças: 76,34%

10. Pop. Privada de liberdade: 69,77%

11. Policiais civis e militares: 43,71%

Por:Tainá Cavalcante / Redação Integrada

