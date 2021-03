Mais de 1.300 doses de vacina são distribuídas para vacinação contra a Covid-19 no oeste do Pará

Lote com 1.340 doses de vacinas foi destinado ao oeste do Pará — Foto: Agência Pará/Divulgação

Doses são destinadas a trabalhadores da saúde, e também para os profissionais de saúde atuantes em terra indígena, que deverão receber a segunda dose.

Um lote com 1.340 doses de vacina CoronaVac/Sinovac começou a ser distribuída aos municípios do oeste do Pará. Após o desembarque no aeroporto em Santarém, a remessa foi levada à sede do 9º Centro Regional de Saúde (CRS), na tarde de quinta-feira (4).

As doses, que vão manter o Plano Paraense de Vacinação contra a Covid-19, serão destinadas a trabalhadores da saúde, e também para os profissionais de saúde atuantes em terra indígena, que deverão receber a segunda dose da vacina. Somente para Santarém foram destinadas 520 doses – quase 39% do total.

O Governo do Pará já distribuiu 78.131 doses do imunizante na região Oeste, enviados pelo Ministério da Saúde.

Aline Cunha, diretora do 9º CRS, destacou que, além dos profissionais de saúde, a região prossegue a imunização dos grupos prioritários. “Estamos executando em nossos municípios a vacinação de idosos entre 75 e 79 anos, com exceção de Santarém, que está imunizando idosos entre 70 e 79 anos”, disse.

Remessa ao estado

O Pará recebeu na madrugada do dia 3 de março mais uma remessa, com 67 mil doses, da vacina CoronaVac/Sinovac, desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan.

Foi o sexto carregamento recebido pelo Estado, contabilizando 481.040 doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Até o próximo dia 30 de março, o Pará deverá receber 1,5 milhão de doses de imunizantes contra a Covid-19.

Atualmente, o Pará é o 9º estado que mais vacina contra a Covid-19 no País, de acordo com dados divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...