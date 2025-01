Mais de 100 escapamentos adulterados são destruídos em Monte Alegre

Escapamentos apreendidos foram destruídos em Monte Alegre — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Conforme as informações da PM, os equipamentos, que alteram os níveis de emissão de ruído dos veículos, estavam em desacordo com as normas previstas no CTB.

Na manhã desta sexta-feira (17), foi realizado em Monte Alegre, no oeste do Pará, uma ação conjunta envolvendo a Polícia Militar, o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Durante a operação, foram destruídos 102 escapamentos adulterados, apreendidos em fiscalizações realizadas nos últimos meses.

Conforme as informações da PM, os equipamentos, que alteram os níveis de emissão de ruído dos veículos, estavam em desacordo com as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, eram motivo de constantes denúncias por parte da população, que relatava perturbação do sossego em decorrência do barulho excessivo.

A destruição dos escapamentos foi realizada como uma medida para atender às demandas da sociedade e reforçar o cumprimento das leis de trânsito. A iniciativa também teve como objetivo conscientizar os condutores sobre os prejuízos causados pelo uso de escapamentos adulterados, tanto no aspecto ambiental quanto na convivência urbana.

Fonte: Kamila Andrade, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/01/2025/09:51:59

