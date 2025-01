Operação da Polícia Civil prende PM e investigador por suspeita em envolvimento no caso de drogas apreendidas em Almeirim

Drogas aprendidas em Almeirim — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Belém e Abaetetuba.

Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Civil do Pará realizou uma operação para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão domiciliar expedidos pela Comarca de Almeirim, no oeste do Pará. Os alvos são investigados por envolvimento em crimes de tráfico de drogas ocorridos no dia 13 de janeiro de 2025, em uma embarcação. Entre os presos estão um sargento da reserva da Polícia Militar e um investigador da PC.

A operação, conduzida pela Delegacia de Crimes Funcionais, é considerada uma fase essencial para a coleta de provas e a garantia da ordem pública. As investigações resultaram na representação pela suspensão dos portes de armas dos policiais investigados e na apreensão de armamentos institucionais e particulares em posse deles.

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Belém e Abaetetuba. Durante as ações, em um dos endereços-alvo, foi encontrada e apreendida a quantia de aproximadamente R$ 200 mil em espécie.

Além disso, dois homens flagrados anteriormente em uma embarcação usada para o transporte das drogas já haviam sido presos e estão sendo encaminhados para a Penitenciária de Santarém.

A produção da TV Tapajós solicitou nota da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e aguarda retorno.

Sobre a apreensão

Uma quadrilha trocou tiros com a Polícia Militar durante uma abordagem em uma lancha na segunda (13), no município de Almeirim, no oeste do Pará. Durante a perseguição, os criminosos abandonaram caixas com 200Kg de drogas.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para uma ocorrência de assalto em uma embarcação. Ao chegar no local, os policiais se depararam com documentos pessoais de várias pessoas, incluindo de um Policial Civil e um Policial Militar.

A Polícia Militar começou a fazer o acompanhamento da lancha. Os criminosos que estavam na embarcação dispararam contra a PM e depois fugiram. Durante a fuga, eles abandonaram diversas caixas no rio.

