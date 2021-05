Mais de 150 mil paraenses perdem benefício da Tarifa Social por ano

Conta de energia elétrica volta ao normal para quem tem o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica pela Equatorial Pará. — Foto: Equatorial Pará

Desatualização cadastral é o principal motivo da perda do benefício. Programa garante descontos que podem chegar a até 65% na conta de luz todo mês.

Em um ano, mais de 150 mil paraenses perderam o benefício de Tarifa Social por desatualização cadastral, segundo a Equatorial Energia. O programa de Tarifa social de Energia Elétrica (TSEE) garante descontos que podem chegar a até 65% na conta de luz todo mês.

Em 2021, o Pará alcançou mais de 924 mil cadastrados no programa. No entanto, milhares de novas solicitações de cadastro estão sendo indeferidas devido falta de atualização do Número de Inscrição Social (NIS) e do comprovante de renda familiar. Os critérios para permanência na tarifa são definidos pelo Governo Federal.

A Equatorial ressalta que beneficiários que possuem o NIS devem fazer o recadastramento junto às Prefeituras Municipais a cada dois anos, para que assim o benefício não seja cancelado e novos cadastros não sejam indeferidos. A atualização de renda, que deve ser de meio salário mínimo por pessoa, deve ser realizada sempre que houver mudanças na composição da família ou renda mensal.

O cadastro no programa da Tarifa Social pode ser feito por meio do site da Equatorial Energia, pelo Whatsapp, no número (91) 3217-8200 pela Central de Atendimento, no 0800 091 0196.

