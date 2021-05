Chegam hoje, ao Pará, mais 22.230 doses de vacinas da Pfizer

Vacina Pfizer (Ascom Sesau/ Carla Cleto)

Imunizantes serão distribuídos para as cidades de Belém e Ananindeua

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou, na manhã desta quarta-feira (19), a chegada de mais 22.230 doses de vacinas da Pfizer/BioNTech ao Pará.

O imunizante vai ser distribuído nas cidades de Belém e Ananindeua, na Região Metropolitana, por conta das especificidades da vacina.

“Com essa nova chegada, ampliaremos a vacinação. Recebemos ontem, também, um quantitativo importante da Astrazeneca para avançarmos em diversos grupos, inclusive, já iniciaremos a vacinação dos profissionais da educação, que se somarão as comorbidades e pessoas portadoras de necessidades permanentes”, detalhou o governador.

Condições especiais

As doses da Pfizer precisam ser armazenadas em caixas com temperaturas entre -25°C e -15°C por, no máximo, 14 dias. Ainda em 2020, a empresa informou ter desenvolvido uma embalagem especial com temperatura controlada que usa gelo seco para manter a condição de armazenamento recomendada.

Ao chegarem às salas de vacinação, as doses são mantidas a uma temperatura que varia entre 2°C e 8°C, e precisam ser aplicadas na população em um período de até cinco dias.

