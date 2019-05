Mais de 200 famílias terão energia regularizada no município de Trairão

Um investimento de mais de R$ 200 mil para assegurar o fornecimento de energia com mais segurança para 240 famílias. (Foto:Divulgação Celpa)

A Celpa investe aproximadamente R$ 206 mil para regularizar, com energia firme e segura, uma área com 240 famílias, no município de Trairão, região Oeste do Pará. De acordo com a concessionária, o setor de Expansão está realizando as novas ligações e regularizando os consumidores que utilizavam a energia de forma irregular, sem os padrões de segurança exigidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com o intuito de coibir acidentes, que podem ocasionar prejuízos ao sistema elétrico e em muitos casos, as famílias que utilizam a energia de forma insegura. Para esse trabalho, será feita a ampliação de rede nos bairros Industrial e Brizolândia.

Segundo o executivo de Expansão, Lúcio Oliveira, a obra está a todo vapor. As ligações encontradas no local foram feitas por terceiros, de maneira precária, sem levar em conta a qualidade e segurança, fatores que contribuem para oscilações constantes, quedas de energia e também colocam em risco a vida da população.

“Essa obra que vem atender aos anseios da população nesta localidade de difícil acesso. Vamos proporcionar uma melhoria na vida de 240 famílias e levar um pouco mais de desenvolvimento para a região. Muitas famílias poderão além de ter mais dignidade, investir em empreendimentos locais. A estimativa de conclusão dos trabalhos é até o final deste mês de Maio”, informa o executivo.

Além desta área, a Celpa tem feito um levantamento geral de todas as outras que estão em situação igual, para regularizá-las o mais breve possível, com o intuito de oferecer melhor qualidade de vida para os clientes, com energia segura e redução de perdas.

Por:Assessoria de imprensa Celpa

