Policiais civis do Pará e do Amapá prendem latrocida

Anderson Gomes Maia foi a vítima de Janderson e um comparsa. Janderson fugiu, do presídio de Santarém, no mesmo ano em que foi preso. (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Crime ocorreu em 2017, na cidade de Almeirim. Ele chegou a ser preso, mas fugiu do presídio de Santarém

Janderson de Jesus Vilela, conhecido como “Manelão”, foi recapturado no município de Laranjal do Jari, estado do Amapá. O mandado de prisão e recaptura foi cumprido neste domingo (21), numa operação conjunta das polícias civis do Pará e do Amapá. Ele foi preso, em 2017, por cometer um latrocínio —quando o criminoso rouba e mata a vítima —, no distrito de Monte Dourado, município de Almeirim. No mesmo ano, fugiu do presídio de Santarém.

Nos últimos dias, a PC do Pará recebeu a informação de que Janderson estava no município de Laranjal do Jari. Em contato com a PC do Amapá, uma operação foi montada para capturar o foragido. A operação teve êxito e Janderson foi apresentado na delegacia da cidade. Ele já está sendo recambiado para o sistema penitenciário paraense e sofrerá regressão do regime fechado devido à fuga. Outros possíveis crimes cometidos por ele, desde então, estão sob investigação;

O latrocínio cometido por Janderson foi no dia 23 de janeiro de 2017, em Monte Dourado. Ele e Elisson Evangelista da Costa, também preso, abordaram o comerciante Anderson Gomes Maia, de 24 anos. Eram aproximadamente, 20h30. O jovem empresário estava indo visitar os pais, em Laranjal do Jari. Ele acabou reagindo ao assalto anunciado pela dupla e levou um tiro, perto do peito. Foi socorrido às pressas para um hospital do município amapaense, mas não resistiu.

Por:Victor Furtado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...