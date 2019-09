Mais de 270 m³ de madeira ilegal são apreendidos no Pará

Nos últimos dez dias, a PRF apreendeu 270,71 m³ de madeira serrada.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, nos últimos 10 dias, 270,71 m³ de madeira serrada, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (23). As ocorrências foram registradas em diversos municípios paraenses. No Pará, só no ano de 2019 já foram apreendidos mais de 4.051 m³ de madeira.

Foram dez flagrantes. O primeiro ocorreu na sexta-feira (13) no km 630, da BR-230, no município de Altamira/PA. O segundo flagrante aconteceu durante fiscalização no km 53 da BR-316, em frente a Unidade Operacional, no município de Castanhal.

O terceiro flagrante ocorreu no km 1 da BR-010, no município de Dom Eliseu. Já na última segunda-feira (16), no km 153 da BR 316, no município de Capanema. No km 153, da BR-316, mais um flagrante ocorreu no município de Capanema. No mesmo dia, houve mais um registro de crime no km 153, da BR 316, no município de Capanema.

Entre às 19h da última quinta-feira (19), até às 10h00 da manhã de sexta-feira (20), os agentes flagraram cinco caminhões carregados de madeira transportando o produto de forma irregular. O primeiro flagrante ocorreu no km 53 da BR-316, no município de Castanhal. O flagrante mais recente foi registrado na sexta-feira (20).

